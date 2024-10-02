Кроос: У Роналду есть зависимость

Бывший игрок «Реала» Тони Кроос высказался о звёздном Криштиану Роналду, с которым в своё время он делил раздевалку.

«Криштиану был на базе, когда я приходил на тренировку. И он оставался там, когда я уходил. Мы все хотим выигрывать титулы и забивать голы, но для него забивать голы было положительной зависимостью. Осмелюсь сказать, что именно этого он хочет и в Саудовской Аравии», - слова Крооса приводит AS.

Криштиану Роналду выступал за «Реал» в 2009-2018 годах. В настоящий момент португальский нападающий играет за «Аль-Наср». Действующий контракт Роналду рассчитан до конца сезона 2024/2025.