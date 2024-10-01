Сестра Роналду ответила на слова Кассано

Недавно известный в прошлом футболист Антонио Кассано заявил, что Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Комментарий на этот счёт дала сестра звёздного португальца – Эльма Авейру.

«Я не знаю этого беднягу, и мне всё равно. Скажу одну вещь: «Если Роналду не умеет играть и забил 900 голов, то представьте, что было бы, если бы он умел играть». Говорят, что он [Кассано] был футболистом. Думаю, люди ошибаются. Он просто подавал мячи», - написала Эльма в социальных сетях.

Криштиану Роналду на клубном уровне выступает за «Аль-Наср». Недавно португальский форвард покорил отметку в 900 голов.