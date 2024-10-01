Криштиану Роналду рассказал, что сейчас для него важно в футболе

«Я сейчас просто испытываю удовольствие, выходя на поле. Знаю, что у меня осталось не так много лет в футболе. Для меня уже не так важно быть лучшим в мире или выигрывать трофеи. Я просто хочу играть и приносить своей команде пользу», - передает слова 39-летнего бомбардира инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.