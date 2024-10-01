Криштиану Роналду рассказал, что сейчас для него важно в футболе

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал об остатке своей карьеры в большом футболе.
«Я сейчас просто испытываю удовольствие, выходя на поле. Знаю, что у меня осталось не так много лет в футболе. Для меня уже не так важно быть лучшим в мире или выигрывать трофеи. Я просто хочу играть и приносить своей команде пользу», - передает слова 39-летнего бомбардира инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета следующего года. В текущем сезоне Роналду принял участие в семи поединках, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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