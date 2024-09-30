Сколари раскрыл слова Роналду об «Аль-Насре»

Нападающий Криштиану Роналду доволен в «Аль-Насре». Об этом рассказал известный тренер Луис Фелипе Сколари, который в своё время работал с Роналду в национальной сборной Португалии.

«Я был впечатлён и рад, потому что Криштиану Роналду сказал мне: «Тренер, я очень счастлив быть здесь, в «Аль-Насре». Мне здесь хорошо». Это то, чего я ожидал услышать от своего мальчика, с которым работал много лет», - цитирует Сколари портал Goal.

Отметим, что именно при Сколари Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Криштиану Роналду планирует продлить контракт с «Аль-Насром» ещё на один год – до конца сезона 2025/2026