В октябре прошлого года нападающий Неймар получил серьёзную травму в матче за сборную Бразилии. В последние недели форвард активно публиковал фотографии из спортзала. Теперь же Неймар вернулся к тренировкам на поле с командой. Публикацию об этом звёздный футболист сделал в социальных сетях.

«Рад вернуться в группу. Теперь это сплошная радость», - написал Неймар под подборкой фотографий с тренировки.

Напомним, что за «Аль-Хиляль» до получения травмы Неймар успел провести всего лишь пять матчей.

Ранее главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш говорил, что Неймар не вернётся на поле до января.