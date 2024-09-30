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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар вернулся к тренировкам

30 Сентября 2024 • 14:41 Комментировать

В октябре прошлого года нападающий Неймар получил серьёзную травму в матче за сборную Бразилии. В последние недели форвард активно публиковал фотографии из спортзала. Теперь же Неймар вернулся к тренировкам на поле с командой. Публикацию об этом звёздный футболист сделал в социальных сетях.

«Рад вернуться в группу. Теперь это сплошная радость», - написал Неймар под подборкой фотографий с тренировки.

Напомним, что за «Аль-Хиляль» до получения травмы Неймар успел провести всего лишь пять матчей.

Ранее главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш говорил, что Неймар не вернётся на поле до января.

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