Криштиану Роналду выбрал клуб до 2026 года

Руководство саудовского «Аль-Насра» планирует продлить трудовое соглашение с 39-летним форвардом Криштиану Роналду. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, стороны вступили в переговорный процесс. Срок действующего контракта между Криштиану и саудовским клубом истекает летом следующего года. Роналду намерен остаться в команде, чтобы получать стабильную игровую практику перед чемпионатом мира – 2026. Звездный игрок планирует поехать на мундиаль в 41 год.

В текущем сезоне Криштиану сыграл семь поединков во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.