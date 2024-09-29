Криштиану Роналду набирает на работу - названы вакансии

Бизнес португальского нападающего Криштиану Роналду продолжает развиваться. Согласно данным газеты Marca, форвард набирает сотрудников для работы в своем отеле, расположенном в Мадриде (Испания).

В отель идет набор сотрудников на следующие должности: супервайзер, горничная, швейцар, портье и младший официант. От всех кандидатов требуется хорошее знание английского языка. Месячный оклад на должности руководителя составит 2,3 тысячи евро. Официант может заработать 1,3 тысячи.

Сам Роналду сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его контракт рассчитан до лета 2025 года.