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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду набирает на работу - названы вакансии

29 Сентября 2024 • 08:39 Комментировать

Бизнес португальского нападающего Криштиану Роналду продолжает развиваться. Согласно данным газеты Marca, форвард набирает сотрудников для работы в своем отеле, расположенном в Мадриде (Испания).

В отель идет набор сотрудников на следующие должности: супервайзер, горничная, швейцар, портье и младший официант. От всех кандидатов требуется хорошее знание английского языка. Месячный оклад на должности руководителя составит 2,3 тысячи евро. Официант может заработать 1,3 тысячи.

Сам Роналду сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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