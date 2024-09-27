39-летний Роналду не забил только в одном матче нового сезона

Нападающий Криштиану Роналду прекрасно показывает себя в сезоне 2024/2025. В пятницу вечером португалец проводит девятый матч сезона, если брать выступления за «Аль-Наср» и за сборную Португалии. Только в одной из этих игр Роналду ушёл с поля без гола – в матче против «Аль-Ахли» в середине сентября. В остальных восьми играх своих команд Криштиану забивал по разу.

Напомним, что в пятничном матче против «Аль-Вахды» 39-летний Роналду реализовал пенальти. Теперь на счету Криштиану 903 гола за всю профессиональную карьеру.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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