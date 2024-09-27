Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов

В пятницу вечером «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии проводит матч против клуба «Аль-Вахда». Во втором тайме звёздный нападающий Криштиану Роналду записал на свой счёт гол, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Для Роналду этот гол стал 903-м в карьере. Таким образом, Криштиану нужно забить ещё 97 раз, чтобы покорить отметку в тысячу голов.

Следить за матчем между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

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