Роналду и Мане – в старте «Аль-Насра» на игру с «Аль-Вахдой»

Вечером пятницы «Аль-Наср» будет проводить домашний матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вахды». Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался в стартовом составе своей команды на острие атаки.

Также из звёзд «Аль-Насра» в основе оказались Садио Мане и защитник Эмерик Лапорт.

«Аль-Наср» по итогу четырёх прошедших туров в первенстве Саудовской Аравии разместился лишь на четвёртом месте турнирной таблицы с восемью баллами в активе. Отставание от первого места составляет четыре очка.

Текстовую трансляцию игры проведёт наш портал. Её старт – в 18:20, время московское.

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