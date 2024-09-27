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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду и Мане – в старте «Аль-Насра» на игру с «Аль-Вахдой»

27 Сентября 2024 • 17:31 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Аль-Вахда Мекка
1 1.11 X 9.00 2 15.00
1-й тайм

Вечером пятницы «Аль-Наср» будет проводить домашний матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вахды». Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался в стартовом составе своей команды на острие атаки.

Также из звёзд «Аль-Насра» в основе оказались Садио Мане и защитник Эмерик Лапорт.

«Аль-Наср» по итогу четырёх прошедших туров в первенстве Саудовской Аравии разместился лишь на четвёртом месте турнирной таблицы с восемью баллами в активе. Отставание от первого места составляет четыре очка.

Текстовую трансляцию игры проведёт наш портал. Её старт – в 18:20, время московское.

Криштиану Роналду сделал заявление после болезни

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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