Криштиану Роналду сделал заявление после болезни

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду проводит тренировочные занятия после болезни. Об этом 39-летний португальский бомбардир сообщил в своих социальных сетях.

«Усердная работа», - написал пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Напомним, что тренерский штаб предоставил Криштиану отдых из-за вирусной инфекции. Форвард пропустил недавний поединок своей команды в Кубке короля против «Аль-Хаза» (2:1).

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду сыграл четыре поединка, забил три гола и сделал ассист. Трудовое соглашение нападающего с «Аль-Насром» рассчитано до лета следующего года.