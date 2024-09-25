Тренер «Аль-Хиляля» не порадовал фанатов новостью о Неймаре

Почти год назад, в октябре 2023 года, нападающий Неймар получил серьёзную травму колена. В последние недели бразилец активно публиковал фото и видео из тренажёрного зала, и фанаты «Аль-Хиляля» надеялись на скорое возвращение игрока на поле. Впрочем, Неймар в 2024 году не сыграет. Об этом рассказал главный тренер команды Жорже Жезуш.

«Неймар – очень важный игрок не только для «Аль-Хиляля», но и для лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы снова оценим его состояние в январе», - сказал Жезуш журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что за «Аль-Хиляль» Неймар успел провести только пять матчей.