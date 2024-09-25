Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Тренер «Аль-Хиляля» не порадовал фанатов новостью о Неймаре

25 Сентября 2024 • 14:18 Комментировать

Почти год назад, в октябре 2023 года, нападающий Неймар получил серьёзную травму колена. В последние недели бразилец активно публиковал фото и видео из тренажёрного зала, и фанаты «Аль-Хиляля» надеялись на скорое возвращение игрока на поле. Впрочем, Неймар в 2024 году не сыграет. Об этом рассказал главный тренер команды Жорже Жезуш.

«Неймар – очень важный игрок не только для «Аль-Хиляля», но и для лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы снова оценим его состояние в январе», - сказал Жезуш журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что за «Аль-Хиляль» Неймар успел провести только пять матчей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Жорже Жезуш Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Флик высказался об ошибке тер Штегена Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Левандовски, Рафинья и Ямаль – самое результативное атакующее трио в топ-5 лигах Европы
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Сентября
14:18 · Саудовская Аравия
Тренер «Аль-Хиляля» не порадовал фанатов новостью о Неймаре
07:15 · Саудовская Аравия
Роналду дал себе характеристику
24 Сентября
12:31 · Италия. Серия А
«Барселона» выбрала топ-игрока на замену Левандовски слухи
10:25 · Испания. Ла Лига
Экс-форвард «Реала»: «Роналду не умеет играть в футбол» 5
09:38 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду эмоционально обратился к игрокам «Аль-Насра» 1
07:41 · Англия. Премьер-лига
Пети высказался о Криштиану Роналду 1
23 Сентября
18:07 · Саудовская Аравия
Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч
22 Сентября
15:46 · Англия. Премьер-лига
Джорджина рассказала, как отреагировала на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед» 2
14:24 · Саудовская Аравия
Журналисты объяснили жест Роналду
21 Сентября
13:33 · Саудовская Аравия
Пиоли сделал выбор между Роналду и Месси 3
13:22 · Саудовская Аравия
Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от форварда сборной Англии
08:11 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду эмоционально высказался после игры «Аль-Насра»
02:05 · Италия. Серия А
Пиоли начал с крупной победы работу в «Аль-Насре»
20 Сентября
23:53 · Саудовская Аравия
Пиоли объяснил, почему решил возглавить «Аль-Наср»
23:24 · Саудовская Аравия
Роналду забил в семи из восьми матчей с начала сезона
23:14 · Саудовская Аравия
Пиоли стартовал в «Аль-Насре» с разгрома команды Джеррарда
11:21 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может перейти под контроль саудовцев 2
08:38 · Саудовская Аравия
Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры
07:52 · Испания. Ла Лига
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме
19 Сентября
13:52 · Саудовская Аравия
Ракитич уверен, что будущее футбола связано с Саудовской Аравией
08:48 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, где может играть Салах после «Ливерпуля»
18 Сентября
19:27 · Италия. Серия А
Пиоли возглавил клуб Роналду 2 официально
18:40 · Саудовская Аравия
Лапорт: «Рано или поздно я вернусь в Европу»
09:19 · Саудовская Аравия
Пиоли принял решение по «Аль-Насру», где играет Криштиану Роналду
Все новости