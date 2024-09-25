Роналду дал себе характеристику

«Я являюсь уникальным футболистом, а в обычной жизни – хорошим человеком. Это для меня самое главное. Никогда не думал, что стану таким, как сейчас. Вся моя жизнь – это вызов. Я всегда верил, что стану профессиональным игроком, но в остальном были сомнения. Мне было нелегко, но я уже привык к такой жизни», - высказался 39-летний португалец на своем канале в ютубе.