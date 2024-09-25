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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду дал себе характеристику

25 Сентября 2024 • 07:15 Комментировать

Звездный центрфорвард Криштиану Роналду высказался о себе и своей футбольной карьере.

«Я являюсь уникальным футболистом, а в обычной жизни – хорошим человеком. Это для меня самое главное. Никогда не думал, что стану таким, как сейчас. Вся моя жизнь – это вызов. Я всегда верил, что стану профессиональным игроком, но в остальном были сомнения. Мне было нелегко, но я уже привык к такой жизни», - высказался 39-летний португалец на своем канале в ютубе.

В настоящий момент Роналду выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Криштиану является обладателем пяти «Золотых мячей».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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