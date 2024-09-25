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Саудовская Аравия. Премьер-лига

1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели

25 Сентября 2024 • 08:45 Комментировать

В начале осени Криштиану Роналду покорилась отметка в 900 голов в карьере. Юбилейным для звёздного португальца стал гол за сборную Португалии в матче Лиги наций против Хорватии. Теперь Роналду ставит перед собой новую цель – покорить планку в 1000 голов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы Криштиану справиться с этой задачей.

Сколько голов забил Роналду

Свой 900-й гол в карьере Криштиану Роналду забил в матче сборной Португалии. 5 сентября форвард расписался в воротах хорватов в первом туре нового сезона Лиги наций. С тех пор Роналду забивал ещё дважды – в матче против Шотландии за сборную и в матче против «Аль-Иттифака» за «Аль-Наср». Словом, на текущий момент Криштиану имеет на своём бомбардирском счету 902 гола.

Больше всего голов в своей карьере Роналду забил за «Реал» - 450. Дальше в этом списке идут «Манчестер Юнайтед» (145 голов), сборная Португалии (132), «Ювентус» (101), «Аль-Наср» (69) и лиссабонский «Спортинг» (5).

Стоит отметить, что Криштиану Роналду является игроком с наибольшим количеством голов в истории футбола – ранее отметку в 900 голов не покорял никто.

Каковы шансы Роналду забить 1000 голов

До покорения отметки в 1000 голов Роналду нужно отличиться ещё 98 раз. Это не так мало, и сделать объективный прогноз достаточно сложно – слишком много факторов могут повлиять на бомбардирский потенциал Криштиану. Ясно, что звёздный форвард очень хочет забить тысячу голов. При этом португалец старается преуменьшить значимость этого вопроса. Недавно Роналду заявил, что о 1000 голах раньше говорил больше в шутку, и что он уже забил достаточно, поэтому не слишком беспокоится об итоговом количестве мячей. Вероятно, Криштиану просто пытается снизить давление – чтобы болельщики не считали каждый его гол, как, например, уже давно считают шайбы Александра Овечкина до рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ. Впрочем, любители футбола наверняка будут с каждым голом Роналду всё активнее вести обратный отсчёт – сколько осталось до 1000.  

Главный вопрос заключается в том, сколько ещё сезонов проведёт Роналду на профессиональном уровне. В феврале Криштиану исполнится 40, но физически он ещё в полном порядке. Даже сейчас, когда закат карьеры относительно близок, Роналду продолжает изо дня в день демонстрировать высочайший уровень профессионализма и дисциплины. Действующий контракт Криштиану с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года, но почему-то есть уверенность в том, что португалец точно отыграет как минимум до ближайшего чемпионата мира.

В прошлом сезоне Роналду забил за «Аль-Наср» 44 гола. Конечно, лучшие годы в карьере Криштиану уже позади, но в Саудовской Аравии он даже в 39 лет способен забивать помногу. При этом Роналду забивает даже приличным сборным в Лиге наций, то есть его общий уровень остаётся относительно высоким.

Если оценивать целеустремлённость и характер Роналду по его многочисленным заявлениям и интервью, а также профессионализм игрока, то есть ощущение, что португалец до завершения карьеры успеет забить 1000 голов. Разумеется, это при условии того, что серьёзные травмы будут миновать Криштиану. Вот только достичь тысячного гола Криштиану вряд ли сможет до чемпионата мира – 2026. Скорее всего, Роналду для достижения этой большой цели придётся играть как минимум до середины 2027 года, то есть до 42 лет. Вряд ли это станет проблемой для Криша.

Дата 1000-го гола Роналду

Искусственный интеллект сейчас в моде, и недавно одна нейросеть высчитала, что Роналду забьёт 1000-й гол в карьере 15 февраля 2028 года – через 10 дней после своего 43-го дня рождения. А в прошлом году математики просчитали среднее количество голов Криштиану и оценили, что португалец может достичь тысячного гола под конец 2027 года. Словом, шансы Роналду забить 1000 голов довольно высоки, ведь физически он в полном порядке, и в ближайшие годы мы вряд ли услышим от португальца заявление о завершении карьеры.

Александр Тихий

Забьёт ли Криштиану Роналду 1000 голов в карьере?
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