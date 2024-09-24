Криштиану Роналду эмоционально обратился к игрокам «Аль-Насра»

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хазмом» в поединке 1\16 финала Кубка короля.

«Победа в Кубке короля. Молодцы, парни!» - оставил публикацию 39-летний нападающий в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок завершился победой «Аль-Насра» со счетом 2:1. Криштиану пропустил этот матч.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел четыре встречи, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Трудовое соглашение звездного португальца с «Аль-Насром» рассчитано до лета следующего года.