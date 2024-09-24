Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду эмоционально обратился к игрокам «Аль-Насра»

24 Сентября 2024 • 09:38 Комментировать (1)

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хазмом» в поединке 1\16 финала Кубка короля.

«Победа в Кубке короля. Молодцы, парни!» - оставил публикацию 39-летний нападающий в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок завершился победой «Аль-Насра» со счетом 2:1. Криштиану пропустил этот матч.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел четыре встречи, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу. Трудовое соглашение звездного португальца с «Аль-Насром» рассчитано до лета следующего года.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 2
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
24 Сентября 2024 в 09:41
Игроки Насра : Всё для тебя, любимая.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
Ответить
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Флик высказался об ошибке тер Штегена Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» «Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Сентября
10:25 · Испания. Ла Лига
Экс-форвард «Реала»: «Роналду не умеет играть в футбол»
09:38 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду эмоционально обратился к игрокам «Аль-Насра» 1
07:41 · Англия. Премьер-лига
Пети высказался о Криштиану Роналду 1
23 Сентября
18:07 · Саудовская Аравия
Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч
22 Сентября
15:46 · Англия. Премьер-лига
Джорджина рассказала, как отреагировала на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед» 2
14:24 · Саудовская Аравия
Журналисты объяснили жест Роналду
21 Сентября
13:33 · Саудовская Аравия
Пиоли сделал выбор между Роналду и Месси 2
13:22 · Саудовская Аравия
Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от форварда сборной Англии
08:11 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду эмоционально высказался после игры «Аль-Насра»
02:05 · Италия. Серия А
Пиоли начал с крупной победы работу в «Аль-Насре»
20 Сентября
23:53 · Саудовская Аравия
Пиоли объяснил, почему решил возглавить «Аль-Наср»
23:24 · Саудовская Аравия
Роналду забил в семи из восьми матчей с начала сезона
23:14 · Саудовская Аравия
Пиоли стартовал в «Аль-Насре» с разгрома команды Джеррарда
11:21 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может перейти под контроль саудовцев 1
08:38 · Саудовская Аравия
Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры
07:52 · Испания. Ла Лига
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме
19 Сентября
13:52 · Саудовская Аравия
Ракитич уверен, что будущее футбола связано с Саудовской Аравией
08:48 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, где может играть Салах после «Ливерпуля»
18 Сентября
19:27 · Италия. Серия А
Пиоли возглавил клуб Роналду 2 официально
18:40 · Саудовская Аравия
Лапорт: «Рано или поздно я вернусь в Европу»
09:19 · Саудовская Аравия
Пиоли принял решение по «Аль-Насру», где играет Криштиану Роналду
03:37 · Саудовская Аравия
Названы условия контракта Пиоли с «Аль-Насром» слухи
17 Сентября
18:46 · Саудовская Аравия
Роналду отреагировал на увольнение тренера «Аль-Насра»
17:38 · Саудовская Аравия
Клуб Роналду уволил тренера официально
Все новости