Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм»

23 Сентября 2024 • 20:40 Комментировать
Аль-Хазм
1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

«Аль-Наср» стартовал в Кубке Короля Саудовской Аравии с выездного  матча против «Аль-Хазма», который ниже классом просто потому, что выступает в Первой лиге, а не в Про-лиге.

Протокол игры  
Аль-Хазм1:2Аль-Наср Эр-Рияд
  45'Мане Садио (0:1)
(1:1) Аль-Сайяли Бэзил62'  
  90'Бушаль Наваф (1:2)
Зайед ИбрагимАль-Дахиль Абдуррахман  45'Гаари ЖюрьенАль-Аазми Фархан 54' (_Al Nakhli A. ( 54'  64') _Al Rashid S.Аль-Самтай Абдулла  5' 46' (_Ndiaye I. ( 46') Аль-Сайяли БэзилАль-Хабаши НавафЙода Карим 63' (Аль-Мутаири Турки ( 63') Аль-Шанкити АбдуллаАль-Шаммари Юсеф
Запасные: Аль-Харби АбдуллаХамзауи ОкачаГано Зиньо_Al Khaibary A._Al Shamrani A.
БентоАль-Ганам Султан 61' (Аль-Наджи Салем ( 61') Аль-Фатил Мохаммед IIЛапорт ЭмерикБушаль НавафМухтар Али 37' (Аль-Хайбари Абдулла ( 37') Отавио ЭдмилсонГабриэл Анжело 46' (Уэсли Лопес ( 46') Талиска АндерсонМане Садио  58'Гариб Абдуррахман
Запасные: Маран МохаммадАлаа Наджар РахидАль-Буайнайн МубаракАль-Хассан АлиМохаммед МаджидЯхья АйманСимакан Мохамед
23 сентября.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

«Аль-Наср» обретает себя под руководством Стефано Пиоли, который недолго пребывал без клуба после отставки из «Милана». Боссам «Аль-Насра» надоело, что их команда не борется на равных с «Аль-Хилялем», и они закончили сотрудничество с Луишем Каштру. Пришёл Пиоли – и стартовал в чемпионате Саудовской Аравии с крупной победы.

«Аль-Наср» разгромил со счётом 3:0 «Аль-Иттифак», Роналду отметился там одним из голов. Но на кубковый матч не нашлось Криштиану места ни в основе, ни в запасе. Решили приберечь главную звезду на матчи с более статусными соперниками. Тем более что через неделю у «рыцарей Неджда» матч Лиги чемпионов АФК против «Аль-Райяна».

Зато Талиска и Мане попали в стартовый состав команды из Эр-Рияда. На девятой минуте бразилец неплохо пробил со штрафного, которй сам же и заработал, но угодил в перекладину. «Аль-Наср» владел инициативой, однако на пятнадцатой минуте прошла ответная атака у команды хозяев, и могло показаться, что Бенто неудачно отразил удар, но вратарь «Аль-Насра» контролировал ситуацию, не паниковал и взял мяч.

Вскоре гол Мане был отменён из-за положения «вне игры». Садио позже всё равно пытался поразить чужие ворота, как и Талиска. Точности при этом футболистам не хватало. Болельщикам столичного клуба оставалось только подождать. Как обычно в Саудовской Аравии, к первому тайму было добавлено немало минут. И на шестой компенсированной «Аль-Наср» нашёл свой гол. Аль-Ганам выполнил подачу с правого фланга со штрафного, а Садио Мане головой переправил мяч в левый угол (0:1).

Во втором тайме столичной команде увеличить бы своё преимущество, упрочить его. А то мало ли что могло случиться. Но не хватало гостям на поле человека, который продолжал бы делать разницу. И по истечении часа игры «рыцари Неджда» дрогнули в защите. Ибраима Н'Диайе сделал передачу с правой стороны, и Бэзил аль-Сайяли послал мяч в ворота рикошетом от перекладины (1:1). Время шло, ничейный счёт сохранялся. Перед «Аль-Насром» замаячила реальная перспектива дополнительного времени с туманными последствиями…

Однако поднажали визитёры в конце основного времени – и не зря. Если удар Сане с правого полуфланга в ближний угол был отражён голкипером, то в другом эпизоде Ибрагим Зайед и защитник хозяев не поняли друга – в результате мяч был проткнут на Бушаля, перед которым разверзлись пустые ворота. Наваф не умудрился не попасть в свободный створ – забил нормально и сделал счёт 1:2. «Аль-Наср» пощекотал себе нервишки и протиснулся в 1/8 финала Кубка Короля без помощи Роналду. А какой пошёл бы накат на Пиоли, если бы произошёл вылет?

Кирилл Иванцов

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 1
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хазм Аль-Наср Эр-Рияд

Новости по матчу

Сегодня, 23 Сентября
20:40
Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм»
11:32
Бесплатный прогноз и ставка на матч Аль-Хазм — Аль-Наср Кубка Короля Саудовской Аравии — 23 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент Флик наладил отношения между двумя звёздами «Барселоны» - известны имена Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал Флик высказался об ошибке тер Штегена «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Игрок «Вильярреала» Баэна: «Ямаль и Педри похожи на 10-летних детей»
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Сентября
18:07 · Саудовская Аравия
Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч
22 Сентября
15:46 · Англия. Премьер-лига
Джорджина рассказала, как отреагировала на уход Роналду из «Манчестер Юнайтед» 2
14:24 · Саудовская Аравия
Журналисты объяснили жест Роналду
21 Сентября
13:33 · Саудовская Аравия
Пиоли сделал выбор между Роналду и Месси 2
13:22 · Саудовская Аравия
Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался от форварда сборной Англии
08:11 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду эмоционально высказался после игры «Аль-Насра»
02:05 · Италия. Серия А
Пиоли начал с крупной победы работу в «Аль-Насре»
20 Сентября
23:53 · Саудовская Аравия
Пиоли объяснил, почему решил возглавить «Аль-Наср»
23:24 · Саудовская Аравия
Роналду забил в семи из восьми матчей с начала сезона
23:14 · Саудовская Аравия
Пиоли стартовал в «Аль-Насре» с разгрома команды Джеррарда
11:21 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может перейти под контроль саудовцев 1
08:38 · Саудовская Аравия
Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры
07:52 · Испания. Ла Лига
Криштиану Роналду высказался о звезде «Реала» Беллингеме
19 Сентября
13:52 · Саудовская Аравия
Ракитич уверен, что будущее футбола связано с Саудовской Аравией
08:48 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, где может играть Салах после «Ливерпуля»
18 Сентября
19:27 · Италия. Серия А
Пиоли возглавил клуб Роналду 2 официально
18:40 · Саудовская Аравия
Лапорт: «Рано или поздно я вернусь в Европу»
09:19 · Саудовская Аравия
Пиоли принял решение по «Аль-Насру», где играет Криштиану Роналду
03:37 · Саудовская Аравия
Названы условия контракта Пиоли с «Аль-Насром» слухи
17 Сентября
18:46 · Саудовская Аравия
Роналду отреагировал на увольнение тренера «Аль-Насра»
17:38 · Саудовская Аравия
Клуб Роналду уволил тренера официально
16:58 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» отреагировал на насмешку над Роналду в виде жеста Месси
10:15 · Саудовская Аравия
Пиоли может стать новым тренером команды Роналду
04:06 · Саудовская Аравия
Бензема сделал хет-трик
Все новости