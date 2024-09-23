Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм»

«Аль-Наср» стартовал в Кубке Короля Саудовской Аравии с выездного матча против «Аль-Хазма», который ниже классом просто потому, что выступает в Первой лиге, а не в Про-лиге.

«Аль-Наср» обретает себя под руководством Стефано Пиоли, который недолго пребывал без клуба после отставки из «Милана». Боссам «Аль-Насра» надоело, что их команда не борется на равных с «Аль-Хилялем», и они закончили сотрудничество с Луишем Каштру. Пришёл Пиоли – и стартовал в чемпионате Саудовской Аравии с крупной победы.

«Аль-Наср» разгромил со счётом 3:0 «Аль-Иттифак», Роналду отметился там одним из голов. Но на кубковый матч не нашлось Криштиану места ни в основе, ни в запасе. Решили приберечь главную звезду на матчи с более статусными соперниками. Тем более что через неделю у «рыцарей Неджда» матч Лиги чемпионов АФК против «Аль-Райяна».

Зато Талиска и Мане попали в стартовый состав команды из Эр-Рияда. На девятой минуте бразилец неплохо пробил со штрафного, которй сам же и заработал, но угодил в перекладину. «Аль-Наср» владел инициативой, однако на пятнадцатой минуте прошла ответная атака у команды хозяев, и могло показаться, что Бенто неудачно отразил удар, но вратарь «Аль-Насра» контролировал ситуацию, не паниковал и взял мяч.

Вскоре гол Мане был отменён из-за положения «вне игры». Садио позже всё равно пытался поразить чужие ворота, как и Талиска. Точности при этом футболистам не хватало. Болельщикам столичного клуба оставалось только подождать. Как обычно в Саудовской Аравии, к первому тайму было добавлено немало минут. И на шестой компенсированной «Аль-Наср» нашёл свой гол. Аль-Ганам выполнил подачу с правого фланга со штрафного, а Садио Мане головой переправил мяч в левый угол (0:1).

Во втором тайме столичной команде увеличить бы своё преимущество, упрочить его. А то мало ли что могло случиться. Но не хватало гостям на поле человека, который продолжал бы делать разницу. И по истечении часа игры «рыцари Неджда» дрогнули в защите. Ибраима Н'Диайе сделал передачу с правой стороны, и Бэзил аль-Сайяли послал мяч в ворота рикошетом от перекладины (1:1). Время шло, ничейный счёт сохранялся. Перед «Аль-Насром» замаячила реальная перспектива дополнительного времени с туманными последствиями…

Однако поднажали визитёры в конце основного времени – и не зря. Если удар Сане с правого полуфланга в ближний угол был отражён голкипером, то в другом эпизоде Ибрагим Зайед и защитник хозяев не поняли друга – в результате мяч был проткнут на Бушаля, перед которым разверзлись пустые ворота. Наваф не умудрился не попасть в свободный створ – забил нормально и сделал счёт 1:2. «Аль-Наср» пощекотал себе нервишки и протиснулся в 1/8 финала Кубка Короля без помощи Роналду. А какой пошёл бы накат на Пиоли, если бы произошёл вылет?

Кирилл Иванцов