Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч

Лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался вне заявки своего клуба в преддверии матча против «Аль-Хазма» в рамках Кубка Саудовской Аравии. Игра пройдёт вечером понедельника в рамках 1/16 финала турнира. Нет португальца даже на скамейке запасных.

Роналду после Евро-2024 в официальных матчах нового сезона вышел на поле шесть раз во всех турнирах. И лишь в одной игре ему не удавалось отличиться – за «Аль-Наср» против «Аль-Ахли» из Джидды. В остальном в каждом из пяти матчей Роналду забивал по разу.

Состоится игра в 18:35 по московскому времени 23 сентября. Текстовую трансляцию этого матча проведёт наш портал.