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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч

23 Сентября 2024 • 18:07 Комментировать
Аль-Хазм
...
Аль-Наср Эр-Рияд
Через 0 ч. 10 мин.

Лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался вне заявки своего клуба в преддверии матча против «Аль-Хазма» в рамках Кубка Саудовской Аравии. Игра пройдёт вечером понедельника в рамках 1/16 финала турнира. Нет португальца даже на скамейке запасных.

Роналду после Евро-2024 в официальных матчах нового сезона вышел на поле шесть раз во всех турнирах. И лишь в одной игре ему не удавалось отличиться – за «Аль-Наср» против «Аль-Ахли» из Джидды. В остальном в каждом из пяти матчей Роналду забивал по разу.

Состоится игра в 18:35 по московскому времени 23 сентября. Текстовую трансляцию этого матча проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

Новости по матчу

Сегодня, 23 Сентября
11:32
Бесплатный прогноз и ставка на матч Аль-Хазм — Аль-Наср Кубка Короля Саудовской Аравии — 23 сентября 2024
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АЛЬ-ХАЗМ АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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