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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Журналисты объяснили жест Роналду

22 Сентября 2024 • 14:24 Комментировать

На днях Криштиану Роналду забил гол за «Аль-Наср» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». Звёздный португалец открыл счёт в этой игре, реализовав одиннадцатиметровый удар на 33-й минуте.

После гола Роналду исполнил своё фирменное празднование, а затем показал жест из трёх пальцев в сторону трибуны. Как сообщает ESPN, жест был обращён к сыну Роналду – к Криштиану-младшему. Вероятно, 39-летний футболист указывал на то, что он и сын забили в тот день три гола. Криштиану-младший чуть раньше оформил дубль в игре за команду «Аль-Насра» в возрастной категории до 15 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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