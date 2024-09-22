Журналисты объяснили жест Роналду

На днях Криштиану Роналду забил гол за «Аль-Наср» в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». Звёздный португалец открыл счёт в этой игре, реализовав одиннадцатиметровый удар на 33-й минуте.

После гола Роналду исполнил своё фирменное празднование, а затем показал жест из трёх пальцев в сторону трибуны. Как сообщает ESPN, жест был обращён к сыну Роналду – к Криштиану-младшему. Вероятно, 39-летний футболист указывал на то, что он и сын забили в тот день три гола. Криштиану-младший чуть раньше оформил дубль в игре за команду «Аль-Насра» в возрастной категории до 15 лет.