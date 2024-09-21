Пиоли сделал выбор между Роналду и Месси

Новый наставник саудовского «Аль-Насра» Стефано Пиоли провел сравнение между португальским бомбардиром Криштиану Роналду и аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Роналду или Месси? Я считаю, что Криштиану лучше Лионеля. Он забил очень много голов», - передает слова итальянского тренера AS.

Напомним, что Пиоли занял пост рулевого «Аль-Насра» на этой неделе. Тренер подписал трехлетнее трудовое соглашение с саудовским клубом.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025-го.