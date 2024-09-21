Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал

«У меня давно была эта идея, но только в прошлом году я понял, что пора это сделать. На этой платформе можно охватить миллионы людей. Благодаря каналу я могу наладить связь с молодыми людьми со всей планеты. Я хочу показывать свои тренировки, общение с людьми не только из футбольного мира. Мне нравится делиться моментами своей жизни», - передает слова 39-летнего футболиста газета Marca.