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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду эмоционально высказался после игры «Аль-Насра»

21 Сентября 2024 • 08:11 Комментировать

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Иттифаком» в поединке четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии. Команда 39-летнего португальца выиграла со счетом 3:0. В активе нападающего гол с пенальти.

«Прекрасная работа команды! Мы одержали очередную важную победу. Это для наших болельщиков», - оставил сообщение Криштиану в своих социальных сетях.

После четырех туров «Аль-Наср» набрал восемь баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел четыре встречи, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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