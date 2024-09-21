Криштиану Роналду эмоционально высказался после игры «Аль-Насра»

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Иттифаком» в поединке четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии. Команда 39-летнего португальца выиграла со счетом 3:0. В активе нападающего гол с пенальти.

«Прекрасная работа команды! Мы одержали очередную важную победу. Это для наших болельщиков», - оставил сообщение Криштиану в своих социальных сетях.

После четырех туров «Аль-Наср» набрал восемь баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел четыре встречи, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.