Пиоли объяснил, почему решил возглавить «Аль-Наср»

Новый главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли рассказал, что побудило его принять предложение из Саудовской Аравии.

Итальянец покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. На протяжении всего лета специалист оставался без работы, а в сентябре о его назначении объявил «Аль-Наср». Пиоли триумфально стартовал в новой должности – победа 3:0 над «Аль-Иттифаком» в поединке чемпионата Саудовской Аравии.

«Причина моего решение присоединиться к «Аль-Насру» предельно ясна – я хочу выиграть лигу», – приводит журналист Николо Скира слова наставника из послематчевого интервью.

Стефано Пиоли работал в «Милане» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он завоевал с «россонери» чемпионский титул Серии А.