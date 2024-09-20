Роналду забил в семи из восьми матчей с начала сезона

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду снова отметился забитым мячом.

Португалец поразил ворота «Аль-Иттифака» в пятничном матче четвёртого тура чемпионата Саудовской Аравии – звёздный форвард реализовал пенальти на 33-й минуте. Встреча, ставшая дебютной для нового главного тренера «Аль-Насра» Стефано Пиоли, завершилась победой команды из Эр-Рияда – 3:0.

Роналду смог отметиться голом в семи из восьми поединков за клуб и сборную с начала нынешней кампании. Сдержать 39-летнего игрока удалось только «Аль-Ахли», с которым «Аль-Наср» встретился в прошлом туре (1:1).

На счету Криштиану Роналду семь забитых мячей и две результативные передачи в восьми матчах.