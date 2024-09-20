Пиоли стартовал в «Аль-Насре» с разгрома команды Джеррарда

«Аль-Наср» одержал крупную победу над «Аль-Иттифаком» в первом матче под руководством Стефано Пиоли.

Саудовский клуб объявил о назначении итальянского наставника в среду, а уже в пятницу команда одолела «Аль-Иттифак», возглавляемый Стивеном Джеррардом, забив три безответных мяча. На 33-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, во втором тайме отличились Салем аль-Найди и Андерсон Талиска.

На счету «Аль-Насра» восемь набранных очков после четырёх туров. Коллектив из Эр-Рияда располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

Стефано Пиоли покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. Должность во главе «россонери» специалист занимал с 2019 года.