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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры

20 Сентября 2024 • 08:38 Комментировать

39-летний центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поведал о том, чего ему будет не хватать после завершения игровой карьеры.

«Мне будет не хватать адреналина после голов», - высказался португальский бомбардир на своем канале в ютубе.

Напомним, что Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2025-го. В прошлом сезоне Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, отметившись 35 голами в 31 встрече.

В текущем сезоне звездный португалец забил два мяча в трех поединках саудовской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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