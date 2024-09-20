Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры

39-летний центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поведал о том, чего ему будет не хватать после завершения игровой карьеры.

«Мне будет не хватать адреналина после голов», - высказался португальский бомбардир на своем канале в ютубе.

Напомним, что Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе прошлого года. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2025-го. В прошлом сезоне Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, отметившись 35 голами в 31 встрече.

В текущем сезоне звездный португалец забил два мяча в трех поединках саудовской лиги.