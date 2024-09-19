В «Аль-Насре» сделали признание по Роналду

Криштиану Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср». За это время в прессе не раз появлялась информация о том, что роль Роналду в саудовском клубе не ограничена выступлениями на поле – португалец также участвует в принятии некоторых решений. Теперь в «Аль-Насре» признались, что это на самом деле так.

«Криштиану Роналду не контролирует клуб, но, очевидно, будучи номером один в мире он указывает нам путь, по которому нужно идти, и каких целей мы должны достигать. Роналду – победитель. Мы попросили его научить побеждать и нас. Мы рады, что можем рассчитывать на него», - сказал Asharq Sports генеральный директор «Аль-Насра» Гидо Фьенга.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.