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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В «Аль-Насре» сделали признание по Роналду

19 Сентября 2024 • 17:51 Комментировать

Криштиану Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср». За это время в прессе не раз появлялась информация о том, что роль Роналду в саудовском клубе не ограничена выступлениями на поле – португалец также участвует в принятии некоторых решений. Теперь в «Аль-Насре» признались, что это на самом деле так.

«Криштиану Роналду не контролирует клуб, но, очевидно, будучи номером один в мире он указывает нам путь, по которому нужно идти, и каких целей мы должны достигать. Роналду – победитель. Мы попросили его научить побеждать и нас. Мы рады, что можем рассчитывать на него», - сказал Asharq Sports генеральный директор «Аль-Насра» Гидо Фьенга.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

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