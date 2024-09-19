Ракитич уверен, что будущее футбола связано с Саудовской Аравией

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Иван Ракитич высказался о прогрессе чемпионата Саудовской Аравии.

С января по июль 2024 года хорватский полузащитник выступал за саудовский «Аль-Шабаб».

— Я доволен тем временем, что провел в Саудовской Аравии. Я уверен, что будущее футбола за Саудовской Аравией. Пока их чемпионат не дотягивает до АПЛ, Ла Лиги или Бундеслиги, но первые шаги уже сделаны, — приводит слова Ракитича Kicker.

На данный момент 36-летний Ракитич выступает за хорватский «Хайдук». Действующий трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до лета следующего года.