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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Лапорт: «Рано или поздно я вернусь в Европу»

18 Сентября 2024 • 18:40 Комментировать

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт сообщил о том, что в какой-то момент он вернётся в Европу.

«В Саудовской Аравии высокий трафик и очень жарко. Я не вижу, чтобы моя семья жила здесь после завершения своей футбольной карьеры. Но ты никогда не знаешь, как сложится в будущем. Есть вещи, которые нам здесь нравятся, но я далеко от широкого круга своей семьи, и это сложно. Рано или поздно я вернусь», - слова Лапорта приводит Transfer News Live.

Напомним, что в Европе Эмерик Лапорт известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Сити». Минувшим летом слухи связывали защитника с «Реалом».

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