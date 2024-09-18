Пиоли принял решение по «Аль-Насру», где играет Криштиану Роналду

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может трудоустроиться в чемпионате Саудовской Аравии, об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, 58-летний специалист во время переговоров ответил согласием на предложение саудовского клуба. Стороны близки к подписанию двухлетнего трудового соглашения с возможностью пролонгации на один сезон. Заработная плата итальянского наставника составит порядка восьми миллионов евро.

В настоящий момент Пиоли находится в статусе безработного. Его последним клубом был «Милан», которым он руководил с 2019 года.