Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Итальянский специалист может заключить договор с «Аль-Насром» уже в среду. По сведениям инсайдера Николо Скиры, контракт Пиоли с саудовским клубом будет рассчитан до 2026 года, также в соглашении предусмотрена опция автоматической пролонгации ещё на год. Зарплата 58-летнего наставника составит порядка 8 млн евро в год плюс бонусы.

Летом Стефано Пиоли связывали с возможным назначением в другой клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Иттихад». До заключения сделки тогда так и не дошло.

Напомним, рулевой покинул «Милан» по окончании прошлого сезона.