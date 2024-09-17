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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду отреагировал на увольнение тренера «Аль-Насра»

17 Сентября 2024 • 18:46 Комментировать

Во вторник «Аль-Наср» объявил о расставании с Луишем Каштру, который больше года тренировал команду. На решение клуба попрощаться с португальским специалистом отреагировал звёздный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Спасибо за всё, мистер», - написал Роналду в социальной сети.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что новым рулевым «Аль-Насра» может стать Стефано Пиоли. Этот специалист уже несколько месяцев не имеет клубной прописки после ухода из «Милана».

«Аль-Наср» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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