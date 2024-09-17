«Аль-Наср» объявил об уходе Луиша Каштру с должности главного тренера. Саудовский клуб поблагодарил португальского специалиста за четырнадцать месяцев работы и пожелал ему удачи в будущем.

Увольнение Каштру нельзя считать неожиданным – о таком возможном сценарии в прессе писали достаточно давно. Поговаривают, что новым рулевым «Аль-Насра» может стать Стефано Пиоли, который по завершению прошлого сезона покинул «Милан».

Напомним, что в понедельник «Аль-Наср» сыграл вничью с командой «Аль-Шорта» (1:1) в Лиге чемпионов АФК. Звёздный Криштиану Роналду не сыграл из-за болезни.