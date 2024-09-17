«Аль-Наср» отреагировал на насмешку над Роналду в виде жеста Месси

«Аль-Наср» позволяет фанатам посещать раздевалку команды в свободные дни. Там любители футбола могут сделать памятные фотографии и видео. Блогер BO3OMAR22 решил сделать жест Лионеля Месси рядом с местом Криштиану Роналду в раздевалке. Речь о жесте, который аргентинец демонстрировал на чемпионате мира – 2022 после гола. В «Аль-Насре» сочли действия блогера насмешкой над Роналду.

«То, что произошло в раздевалке, с точки зрения индивидуальных действий безответственно и неприемлемо. Эти люди не ценят единство клуба. Это неуважение остальных фанатов. Мы, клуб «Аль-Наср», дали указание внутренним отделам заняться этим вопросом, чтобы сохранить ценности клуба. Мы открыты для фанатов, пока они соблюдают правила», - говорится в заявлении клуба.

Блогер уже успел принести извинения. Он отметил, что просто хотел пошутить.

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