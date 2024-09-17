Пиоли может стать новым тренером команды Роналду

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли в ближайшее время может возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны ведут активные переговоры насчёт условий контракта.

Сообщается, что ранее Пиоли мог возглавить «Аль-Иттихад», за который выступает другая бывшая звезда мадридского «Реала» в лице Карима Бензема. Тем не менее, сделка между Стефано и «Аль-Иттихадом» сорвалась.

«Аль-Наср» недавно уволил Луиша Каштру, а Пиоли в настоящий момент является приоритетным кандидатом для команды. Напомним, Стефано прошлым летом покинул «Милан», с которым ранее побеждал в чемпионате Италии.