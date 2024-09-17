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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Пиоли может стать новым тренером команды Роналду

17 Сентября 2024 • 10:15 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Наср Эр-Рияд
20.09 21:00

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли в ближайшее время может возглавить «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны ведут активные переговоры насчёт условий контракта.

Сообщается, что ранее Пиоли мог возглавить «Аль-Иттихад», за который выступает другая бывшая звезда мадридского «Реала» в лице Карима Бензема. Тем не менее, сделка между Стефано и «Аль-Иттихадом» сорвалась.

«Аль-Наср» недавно уволил Луиша Каштру, а Пиоли в настоящий момент является приоритетным кандидатом для команды. Напомним, Стефано прошлым летом покинул «Милан», с которым ранее побеждал в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Стефано Пиоли Аль-Наср Эр-Рияд

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