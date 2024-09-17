Бензема сделал хет-трик

Французский нападающий Карим Бензема напомнил о себе в Саудовской Аравии, сделав хет-трик в очередном матче за свой клуб «Аль-Иттихад». Его команда разгромила со счётом 7:1 «Аль-Вахда», возглавив турнирную таблицу саудовского чемпионата.

Свой первый мяч в матче Бензема забил уже на второй минуте игры. Затем это получилось снова в самом начале второй половины встречи, ну а хет-трик был оформлен на 89-й минуте. Это первый хет-трик Бензема в 2024 году, в последний раз он забивал три мяча за игру десятого ноября 2023 года.

Напомним, что до переезда в Саудовскую Аравию французский нападающий выступал за мадридский «Реал».