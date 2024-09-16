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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Карасёв рассказал о коммуникации с Роналду на поле

16 Сентября 2024 • 18:44 Комментировать

На прошлой неделе «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» разошлись миром (1:1) в календарном матче лиги Саудовской Аравии. В качестве главного судьи на игре отработал россиянин Сергей Карасёв. Он рассказал о том, каково взаимодействовать на поле со звёздным форвардом Криштиану Роналду.

«Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан он хотел понимать логику некоторых решений. Надо было просто с ним поговорить, он нормально всё понимал», - цитирует Карасёва «Матч ТВ».

Карасёв также отметил, что он во второй раз в своей карьере пересёкся с Криштиану Роналду. Первый случай был ещё тогда, когда португалец выступал за мадридский «Реал».

Больной Роналду обратился к игрокам «Аль-Насра»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сергей Карасёв Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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