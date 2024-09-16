Митрович: «Совсем не скучаю по Европе»

Нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович полностью доволен своим нынешним положением и не скучает по Европе. Напомним, сербский форвард ранее выступал в Английской премьер-лиге за такие клубы, как «Ньюкасл» и лондонский «Фулхэм».

«Совсем не скучаю по Европе, хотя играл там много лет. Я счастлив наконец находиться в топ-клубе. «Аль-Хиляль» в Саудовской Аравии – это как «Реал» Мадрид в Европе», – приводит слова Митровича Football Tweet.

В этом розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Митрович отметился 6 забитыми голами в 3 матчах. Сегодня сербскому нападающему исполнилось 30 лет.