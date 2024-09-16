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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-игрок «Аль-Насра»: «Роналду всегда смотрит, что в чужих тарелках»

16 Сентября 2024 • 08:13 Комментировать

Экс-защитник саудовского «Аль-Насра» Алекс Теллес рассказал, как питается звездный португалец Криштиану Роналду.

«Его еда отличалась от рациона другой команды. Его питанием занимался личный диетолог. Криштиану ест много натуральных продуктов, он всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт. Роналду любит следить за своим телом, мы пытались следовать его примеру», - передает слова бразильского футболиста A Bola.

Криштиану играет в Саудовской Аравии с января 2023 года. Трудовое соглашение 39-летнего нападающего рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Алекс Теллес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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