Экс-игрок «Аль-Насра»: «Роналду всегда смотрит, что в чужих тарелках»

Экс-защитник саудовского «Аль-Насра» Алекс Теллес рассказал, как питается звездный португалец Криштиану Роналду.
«Его еда отличалась от рациона другой команды. Его питанием занимался личный диетолог. Криштиану ест много натуральных продуктов, он всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт. Роналду любит следить за своим телом, мы пытались следовать его примеру», - передает слова бразильского футболиста A Bola.
Криштиану играет в Саудовской Аравии с января 2023 года. Трудовое соглашение 39-летнего нападающего рассчитано до середины следующего года.
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