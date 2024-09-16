Экс-игрок «Аль-Насра»: «Роналду всегда смотрит, что в чужих тарелках»

«Его еда отличалась от рациона другой команды. Его питанием занимался личный диетолог. Криштиану ест много натуральных продуктов, он всегда смотрит, что в чужих тарелках. Мы даже боялись брать десерт. Роналду любит следить за своим телом, мы пытались следовать его примеру», - передает слова бразильского футболиста A Bola.