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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар – о футболе: «Сегодня клуб зависит от тебя, а завтра они тебя выбрасывают»

15 Сентября 2024 • 14:18 Комментировать

Нападающий «Аль-Хиляля» и национальной сборной Бразилии Неймар высказался о жестокости футбольного мира.

«Футбол – это безумие. Сегодня клуб зависит от тебя, а завтра они тебя выбрасывают, как будто ты ничто», - сказал Неймар в интервью, фрагмент которого появился на Reddit.

В настоящий момент 32-летний Неймар продолжает восстановление от серьёзной травмы колена, полученной почти год назад. За «Аль-Хиляль» бразилец до попадания в лазарет успел провести только пять матчей. В них Неймар записал на свой счёт один гол и три голевых паса на партнёров.

Ранее Неймар поиграл в Европе за «Барселону» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль ещё теги
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