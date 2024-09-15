Неймар – о футболе: «Сегодня клуб зависит от тебя, а завтра они тебя выбрасывают»

Нападающий «Аль-Хиляля» и национальной сборной Бразилии Неймар высказался о жестокости футбольного мира.

«Футбол – это безумие. Сегодня клуб зависит от тебя, а завтра они тебя выбрасывают, как будто ты ничто», - сказал Неймар в интервью, фрагмент которого появился на Reddit.

В настоящий момент 32-летний Неймар продолжает восстановление от серьёзной травмы колена, полученной почти год назад. За «Аль-Хиляль» бразилец до попадания в лазарет успел провести только пять матчей. В них Неймар записал на свой счёт один гол и три голевых паса на партнёров.

Ранее Неймар поиграл в Европе за «Барселону» и «ПСЖ».