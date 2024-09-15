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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Появилась новая плохая новость по Неймару

15 Сентября 2024 • 09:42 Комментировать

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар по-прежнему проходит восстановление после травмы крестов. Как информируют журналисты газеты Marca, звездный бразилец еще не скоро появится на футбольном поле.

По данным источника, Неймар не зарегистрирован на матчи чемпионата Саудовской Аравии в этом году. Скорее всего, его возвращение состоится не раньше января 2025-го. Ранее предполагалось, что игрок вернется на поле в ноябре.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2024 года. Форвард сыграл за саудовский коллектив всего пять матчей, в которых записал на свой счет один гол и три результативные передачи. Его трудовой договор рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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