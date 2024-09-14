Роналду эмоционально высказался после спасения «Аль-Насра»

В матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Ахли» (1:1). Команда португальца Криштиану Роналду смогла отыграться в добавленное время благодаря автоголу.

«До последнего момента. Нужно всегда верить!» - оставил сообщение 39-летний бомбардир в своих социальных сетях.

«Аль-Наср» набрал пять очков в трех турах. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану выступает за саудовский коллектив с января 2023 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2025 года.