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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду эмоционально высказался после спасения «Аль-Насра»

14 Сентября 2024 • 09:09 Комментировать

В матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Ахли» (1:1). Команда португальца Криштиану Роналду смогла отыграться в добавленное время благодаря автоголу.

«До последнего момента. Нужно всегда верить!» - оставил сообщение 39-летний бомбардир в своих социальных сетях.

«Аль-Наср» набрал пять очков в трех турах. Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану выступает за саудовский коллектив с января 2023 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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