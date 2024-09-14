Прервалась голевая серия 39-летнего Роналду

В поединке третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» расписал мировую с клубом «Аль-Ахли». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Стоит отметить, что эта встреча стала для звездного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду первой в этом сезоне, в которой он не отметился забитым мячом. В двух предыдущих турах португалец забил по голу. Также он поразил ворота соперников в полуфинале и финале Суперкубка страны. В Лиге наций Криштиану отметился голами в двух поединках сборной Португалии.

Роналду выступает в Саудовской Аравии с начала 2023 года. Контракт форвард истекает летом 2025-го.