Криштиану Роналду сделал заявление после мирового рекорда

Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, который набрал 1 миллиард подписчиков в социальных сетях. По этому поводу звёздный футболист выпустил заявление.

«Мы вошли в историю – 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число – это свидетельство нашей общей страсти, целеустремлённости, любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших стадионов мира – я всегда играл для своей семьи и для вас. Теперь нас миллиард!

Вы были со мной на каждом шагу, во времена всех взлётов и падений. Это наше путешествие, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего можно достичь. Спасибо за веру, за поддержку, а также за то, что вы стали частью моей жизни. Лучшее ещё впереди – мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», - написал Роналду в социальных сетях.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». Действующий контракт 39-летнего нападающего с саудовским клубом рассчитан до середины 2025 календарного года.