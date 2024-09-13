Роналду: «Соревнуюсь даже с детьми, ничего не даю просто так»

Звезда саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поведал о своем духе соперничества.
«Мои дети похожи на меня. Даже со своими детьми я всегда соревнуюсь, я хочу одержать победу. Ничего не даю им просто так», - передает слова Криштиану таблоид Daily Mail.
Трудовое соглашение Криштиану с саудовским клубом рассчитано до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. В стартовавшем сезоне Роналду принял участие в четырех встречах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
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