Роналду рассказал, по чему будет скучать после ухода из футбола

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, которому в следующем году исполнится 40 лет, рассказал, по чему будет скучать после окончания игровой карьеры.

«Мне будет не хватать ощущения волнения и адреналина после гола. Я буду скучать по этому, ведь в повседневной жизни умею контролировать такие моменты. Сейчас меня окружают прекрасные люди, у меня успешный бизнес, мне все нравится», - высказался Криштиану в подкасте Рио Фердинанда.

Напомним, что Роналду является футболистом саудовского «Аль-Насра». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года.