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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду рассказал, по чему будет скучать после ухода из футбола

13 Сентября 2024 • 08:08 Комментировать

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду, которому в следующем году исполнится 40 лет, рассказал, по чему будет скучать после окончания игровой карьеры.

«Мне будет не хватать ощущения волнения и адреналина после гола. Я буду скучать по этому, ведь в повседневной жизни умею контролировать такие моменты. Сейчас меня окружают прекрасные люди, у меня успешный бизнес, мне все нравится», - высказался Криштиану в подкасте Рио Фердинанда.

Напомним, что Роналду является футболистом саудовского «Аль-Насра». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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