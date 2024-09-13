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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду набрал миллиард подписчиков в социальных сетях

13 Сентября 2024 • 00:48 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Ахли Джидда
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Через 19 ч. 32 мин.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду достиг невероятной отметки по количеству подписчиков.

Общее количество пользователей, подписанных на 39-летнего игрока в социальных сетях, достигло одного миллиарда, сообщает Madrid Xtra. Очевидно, это самый высокий показатель среди всех футболистов.

Недавно Криштиану Роналду отметился историческим спортивным достижением – он забил 900-й гол в карьере в официальных матчах на профессиональном уровне, что ранее не удавалось никому.

Напомним, звёздный португалец выступает за саудовский «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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