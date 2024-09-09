Рубен Невеш: «В Чемпионате Саудовской Аравии я пробегаю больше, чем в Англии»

После того как Криштиану Роналду, играющий в Саудовской Аравии, забил за сборную победный гол в ворота Шотландии, полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш высказался об уровне саудовского чемпионата.

«Я уже говорил об этом несколько раз. Если вы сравните данные моего GPS-трекера в саудовском чемпионате и в АПЛ, то убедитесь, что теперь я пробегаю за игру даже большее расстояние, только делаю это при температуре в 40 градусов. Думаю, наша с Криштиану игра за сборную подтверждает уровень саудовского футбола», — приводит слова Невеша сайт ВВС.

Напомним, что Невеш перешел в «Аль-Хиляль» из английского «Вулверхэмптона» в 2023 году.