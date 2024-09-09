Неймар отреагировал на последние слухи

В прессе появилась информация о том, что восстановление Неймара займёт больше времени, поэтому «Аль-Хиляль» не включит бразильца в заявку, чтобы он не занимал место легионера. Таким образом, снова сыграть за саудовскую команду Неймар сможет только в январе.

Тем временем Неймар опубликовал в социальных сетях несколько фотографий, на которых он занимается в тренажёрном зале.

«Работай в тишине. Не сдавайся», - такими словами 32-летний Неймар подписал фото.

Неймар получил травму колена почти год назад – в октябре. Бразилец успел провести за «Аль-Хиляль» только пять матчей. В них форвард забил один гол и отдал три голевых паса на партнёров.