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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду может получить нового тренера в «Аль-Насре»

09 Сентября 2024 • 17:13 Комментировать

Луиш Каштру в ближайшее время может быть уволен с должности главного тренера «Аль-Насра». Как сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла, ссылаясь на Falahsport, об отставке Каштру будет объявлено после матча против «Аль-Ахли».

Отмечается, что следующим тренером «Аль-Насра» может стать Стефано Пиоли. Этот специалист находится без клубной прописки с весны – по завершению сезона 2023/2024 Пиоли покинул «Милан».

Как известно, за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду. Команда сейчас занимает пятое место в таблице саудовской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Стефано Пиоли Луиш Каштру Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги
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