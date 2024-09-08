Лапорт ответил на вопрос о возвращении в Европу

Защитника саудовского «Аль-Насра» Эмерика Лапорта слухи давно связывают с возвращением в Европу. Сам 30-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«В Саудовской Аравии я нахожусь далеко от своего окружения и своей семьи. Мы думали об этом, когда принимали решение. Нам, безусловно, придётся подумать об этом в будущем, чтобы понять, хочу я вернуться в Европу или нет», - слова Лапорта приводит Transfer News Live.

Стоит сказать, что минувшим летом появлялась информация о возможном переходе Лапорта в «Реал». До перехода в «Аль-Наср» защитник выступал в Англии за «Манчестер Сити».